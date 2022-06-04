Абрамович продає британського телеком-оператора Truphone за 1 фунт

Російський олігарх Роман Абрамович продає свою британську телекомунікаційну групу Truphone за 1 фунт двом європейським технологічним підприємцям.

Про це повідомляє Financial Times.

Truphone призначив спеціаліста з реструктуризації FRP Advisory провести продаж активів компанії після того, як Британія та ЄС запровадили санкції на російського мільярдера.

Компанія була оцінена в 410 млн фунтів у 2020 році і отримала понад 300 млн фунтів стерлінгів інвестицій від Абрамовича та двох його російських бізнес-партнерів – Олександра Абрамова та Олександра Фролова. Абрамович володіє 23% акцій, а Абрамов і Фролов ділять решту акцій. Компанія фіксувала збитки 15 років поспіль, зокрема – 16 млн фунтів у 2020 році.

Телекомунікаційна група займається контрактами з корпоративними клієнтам, зокрема банками, які хочуть мати захищену мережу та уникати плати за роумінг для співробітників. Він також надає вбудовані SIM-карти для низки технологічних компаній, наприклад – Apple.

Хакан Коч, німецький бізнесмен, який став співзасновником компанії вживаних автомобілів Auto1, і його бізнес-партнер Піррос Куссіос, колишній керівник телекомунікацій та приватний інвестор, будуть володіти 90% і 10% компанії відповідно.

Хоча Auto1 раніше отримував фінансування від Target Global, фірми венчурного капіталу, якою раніше керував син Фролова, Коч каже, що ні він, ні Куссіос не мають прямих стосунків з жодним із нинішніх власників Truphone і ніколи з ними не зустрічалися.

У рамках продажу, який, як очікується, завершиться цього місяця, нинішні власники зобов’язалися інвестувати понад 10 млн фунтів у бізнес і візьмуть на себе певні договірні зобов’язання, за словами людей, знайомих з угодою.

Разові платежі та борги, включаючи штраф у розмірі 660 тисяч доларів від Федеральної комісії зі зв’язку США, пов’язаний із неправильною інформацією про структуру власності компанії, будуть сплачені чинними власниками Truphone.

Згідно з домовленостями про продаж, якщо компанія добре працювати і збільшить свою вартість через листинг на ринку або залучення капіталу, нинішні російські власники отримають до третини початкових коштів, які вони інвестували – але лише якщо на них не будуть накладені санкції.