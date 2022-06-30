США заблокували $1 мільярд коштів, повʼязаних з російським олігархом Керімовим 

Міністерство фінансів США заблокувало активи на понад 1 млрд дол, які зберігаються в трасті у Делавері – у відомстві дійшли висновку, що у цій організації тримав кошти російський олігарх Сулейман Керімов.

Про це пише Financial Times.

"Керімов використовував складну низку юридичних структур і підставних осіб, щоб приховати свій інтерес до Heritage Trust", — заявило Міністерство фінансів США. Там додали, що кошти "інвесувалися у великі державні та приватні американські компанії та управлялися низкою американських інвестиційних компаній та фасилітаторів".

За даними Мінфіну США, бенефіціаром Heritage Trust був Руслан Гаджиєв, племінник Керімова, проти якого наприкінці березня США ввели санкції. Відомство не назвало американських компаній і осіб, пов'язаних з трастом Керімова.

Довідка. Російський олігарх Сулейман Керімов знаходиться під санкціями США, Британії та ЄС. До повномасштабного вторгнення був №11 у Росії за статками, власник золотодобувної компанії Полюс.

Нагадуємо:

Напередодні Міністерство фінансів США повідомило, що країна вже конфіскувала або заблокувала активи російських осіб на суму 30 млрд доларів від початку повномасштабної війни, а також заморозила активи російського центрального банку на суму 300 мільярдів доларів.