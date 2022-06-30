В Україні арештували корпоративні права турагентства TUI російського олігарха Мордашова

Суд арештував корпоративні права туркомпанії, яка пов’язана з російським металургійним олігархом - прокуратура передала в АРМА арештовані активи.

Про це повідомляють пресслужби СБУ та столичної прокуратури.

У СБУ встановили, що кінцевим бенефіціаром цієї компанії є російський мільярдер, наближений до політичної верхівки РФ.

Як підкреслюють в СБУ, у бізнес-колах РФ мільярдера називають "железным мальчиком". Він володіє однією з найбільших російських сталеливарних і гірничодобувних компаній і має контрольні пакети акцій кількох підприємств.

У 2016 році бізнесмен отримав від президента РФ путіна відзнаку "За благодеяние".

За рішенням суду, на його туристичний бізнес в Україні накладено арешт.

Це стосується, зокрема:

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корпоративних прав у вигляді 100% статутного капіталу компанії в розмірі понад 31, 5 млн грн

кошти у розмірі понад 3 млн грн і 106 тис доларів США, які знаходились на банківських рахунках.

Усі арештовані активи передано в управління АРМА.

Зазначається, що триває досудове розслідування щодо компанії за двома статтями ККУ:

ч. 2 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України)

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

За даними джерел УП у правоохронних органах, йдеться про російського олігарха Олексія Мордашова і туристичну компанію ТUІ, пов'язану з ним.