Укрпошта з липня підвищує тарифи на посилки по Україні

Укрпошта повідомила про нововведення з 1 липня - зокрема, поштовий оператор буде приймати та доставляти крупногабаритні посилки. Також компанія підвищує вартість стандартної доставки в межах України в середньому на 14% та в межах області – на 13%.

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

"У більшості областей Укрпошта повернулася до довоєнного графіку роботи. Виключення складають тимчасово окуповані території Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей, де робота здійснюється в індивідуальному порядку з огляду на поточну ситуацію.

Також у деяких звільнених містах, де наразі населення повернулося лише частково, відділення Укрпошти працюють за скороченим графіком та перейдуть до довоєнного режиму як тільки збільшаться обсяги роботи в зв’язку з поверненням людей", - пояснили в компанії.

З 1 липня поштовий оператор буде приймати та доставляти крупногабаритні посилки: велосипеди, автомобільні бампери, пуфи та інше в усіх обласних центрах, а також в містах: Кременчук, Краматорськ, Кривий Ріг, у виділених відділеннях для таких відправлень.

Крупногабаритним вважається відправлення фактичною вагою до 30 кг, довжиною найбільшої сторони від 0,7 м до 2 м, та сумою всіх сторін (висота + довжина + ширина) - до 3,5 м.

Зі списком об’єктів поштового зв’язку, які приймають до відправлення крупногабаритні посилки, можна ознайомитися за посиланням.

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Крім цього, впроваджено зміни і для відправлень вагою понад 30 кг. Максимальна маса такого відправлення збільшується до 600 кг.

Також повідомляється, що з 1 липня будуть діяти нові тарифи на послуги "Укрпошта Стандарт" (рішення про перегляд тарифів НКРЗІ затвердила ще в листопаді 2021 року).

"Попри те, що нові тарифи на універсальні послуги поштового зв’язку мали вступити в дію з 1 грудня 2021 року, вони починають діяти тільки з 1 липня 2022 року.

При цьому, перегляд вартості відбувся для послуг "Укрпошта Стандарт" в межах України в середньому на 14% та в межах області – на 13%. При тому, що постанова НКРЗІ дозволяла граничне підвищення послуг до 37%", - пояснили в копанії.

Перегляд тарифів там пояснили передусім збільшенням логістичних витрат на доставку.

За новими тарифами з 1 липня будуть доставлятися відправлення "Укрпошта Експрес" - підвищення складе в середньому 14% для пересилання в межах області та 16% для пересилання в межах України. Якщо раніше посилка до 1 кг по Україні коштувала 39 грн, то з 1 липня буде коштувати 45 грн.

На 14% зросте вартість послуги "Документи".

Вартість міжнародних відправлень залишається незмінною.

Економічна правда