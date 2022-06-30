Ні офісів, ні людей: до кінця червня Luxoft повністю вийде з Росії

До кінця червня IT-компанія Luxoft повністю вийде з Російської Федерації.

Про це заявила виконавча директорка українського офісу Luxoft Олена Самборська в інтерв'ю Всеволоду Некрасову.

"У нас є певні обов’язки перед клієнтами, і якщо ми розірвемо контракт прямо зараз, у нас будуть величезні судові проблеми щодо контрактів. Певні контракти були переведені на інші неафілійовані компанії, певні припинені. Компанія крок за кроком рухається до заявленої мети: до кінця червня Luxoft повністю виходить з Росії, там не буде ні офісів, ні людей", – заявила Самборська.

Для працівників компанія розробила програму внутрішньої релокації. "Хто не хоче, той шукає іншу роботу та переходить працювати до інших роботодавців", – додала вона.

У російському офісі працювали до 4 тисяч співробітників. В основному вони були зайняті на локальних проєктах. Певна частина працювала над замовленнями іноземних клієнтів, що було припинено вже у квітні.

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Економічна правда