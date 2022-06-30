Реальні доходи росіян впали вперше за 2 роки

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Реальні зарплати в Росії у квітні впали у річному вираженні вперше з квітня 2020 року – на 7,2%.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на дані Росстату.

Зазначається, що номінальні зарплати працюючих громадян залишаються приблизно колишніми, проте з поправкою на ціни, що зростають, купівельна спроможність скоротилася.

Падіння реальних доходів росіян досягло максимуму за останні сім років. Сильніше росіяни біднішали лише у 2015 році, після анексії Криму та накладених тоді на Росію економічних санкцій.

Найбільший спад реального доходу традиційно вдарив по працівникам бюджетної сфери: лікарям та соцпрацівникам (11,4%), вченим, викладачам вузів (10%) та вчителям (9,1%). Всі вони отримували в останні місяці прибавки до зарплати, але ті не встигали наздогнати інфляцію.

Обсяг роздрібної торгівлі у Росії впав на 10% порівняно з початком лютого; обсяг імпорту – на 40%.

На з'їзді Російського союзу промисловців та підприємців 29 червня голова Мінекономрозвитку Росії Андрій Решетніков попередив, що за підсумками червня міністерство очікує на дефляцію. "Найболючішим питанням", яким зараз слід займатися уряду та Центробанку, він назвав вирішення завдання "надто міцного рубля".

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За словами Решетнікова, за поточного курсу рентабельність багатьох виробництв, навіть орієнтованих на експорт, вже стала негативною, а якщо така ситуація триватиме ще кілька місяців, багато підприємств можуть не лише прийти до скорочення виробництва, а й закритися.