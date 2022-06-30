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Російський чиновник переконує, що західні бізнесмени приїжджали на форум до Петербурга "у перуках, масках та плащах"

Четвер, 30 червня 2022, 13:28 - Cергій Мельник
 
Сергій Красильников
РІА Новості

Віце-президент Російського союзу промисловців та підприємців Сергій Красильников стверджує, що "багато керівників західних компаній" таємно були на економічному форумі в Санкт-Петербурзі.

Про це він заявив в інтерв'ю ресурсу "РІА Новості".

"Відкрию секрет, багато керівників західних компаній, незважаючи на всі заборони, приїхали все-таки на Петербурзький міжнародний економічний форум, але поводилися там вкрай обережно, обачно", – сказав Красильников.

"Такої міри, що для того, щоб їх ніхто не помітив і не впізнав, вони вдавалися до маскування – перуки, маски, плащі", – запевняє він.

"Щоб дядечко Сем не погрозив їм через океан пальцем, західний бізнес воліє наразі діяти в Росії тихо, особливо не афішуючи своєї діяльності", – цитується Красильников.

Зазначимо, що у тому ж інтерв'ю Красильников назвав повернення західних компаній "найгіршим сценарієм" для Росії.

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