Підсанкційний російський Сбербанк уперше з 2000 року не виплачуватиме дивіденди: акції впали

Акціонери підсанкційного російського Сбербанку на річних зборах підтримали рекомендацію наглядової ради не виплачувати дивіденди за підсумками 2021 року. Таким чином, дивіденди не виплачуватимуть уперше з 2000 року.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на заяву банку.

У 2021 році банк отримав рекордний прибуток - 1 тлн 246 млрд руб. Відповідно до дивідендної політики банку передбачено виплату акціонерам не менше 50% чистого прибутку за МСФЗ.

Контролюючим акціонером банку (50% плюс одна акція) є уряд Росії. У 2020 році банк направив на дивіденди 422,4 млрд руб. (18,7 руб. на акцію).

21 травня уряд РФ доручив Мінфіну не передбачати виплату дивідендів за 2021 рік на прості та привілейовані акції Сбербанку.

Згодом наглядова рада банку рекомендувала не виплачувати дивіденди та не розподіляти чистий прибуток. Крім того, Центробанк рекомендував банкам до кінця поточного року не виплачувати дивіденди та бонуси.

Сбербанк та низка підконтрольних йому компаній потрапили під блокуючі санкції США, країн ЄС, а також Канади, Японії та Великобританії. Також ЄС у рамках шостого пакету санкцій відключив банк від міжнародної банківської системи платежів SWIFT.

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Економічна правда