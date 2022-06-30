У київських ТРЦ заборонили роботу дитячих розважальних майданчиків

У Києві заборонили роботу дитячих розважальних майданчиків в торговельних центрах.

Про це повідомила керівник пресслужби управління ДСНС України у Києві Світлана Водолага в ефірі телеканалу "Київ".

Обмеження запровадили після ракетного удару по ТРЦ "Амстор" у м. Кременчук Полтавської області.

"На сьогодні вже ухвалено рішення військовою адміністрацією міста Києва: вже є заборона на роботу дитячих розважальних майданчиків безпосередньо в торгових центрах", – заявила Водолага.

"Порада від рятувальників: не користуватися наскільки це можливо такими об'єктами, краще користуватися тими, у яких або поряд із якими є укриття", - додала вона.

Економічна правда