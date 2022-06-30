У Румунії зійшли з рейок 15 українських зерновозів – Камишін

фото з телеграму камишіна

Ввечері 29 червня 15 українських вагонів-зерновозів зійшли з рейок на території Румунії.

Про це повідомив голова Укрзалізниці Олександр Камишін.

Ці вагони, зазначив він, були у складі поїзда з 32 вагонів, що повертались порожніми після вивантаження зерна в румунському порту. Всі 32 вагони в поїзді належать українському приватному оператору.

Зерновози рухались на візках під колію 1435 мм, або "вузькою" європейською колією, переставлені в Унгенах (Молдова). Візки перебувають у власності Залізниці Молдови.

За оперативною інформацію, додав Камишін, причина сходу – за колійним господарством. "Деталі ще розслідуються", – написав він.

ФОТО З ТЕЛЕГРАМУ КАМИШІНА

Нагадуємо:

У середу ЗМІ повідомляли, що у румунському уїзді Ясси зійшов із рейок вантажний потяг, який нібито перевозив українське зерно.