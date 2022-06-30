Курс валют на 30 червня: скільки коштує гривня в касах банків

Середній курс гривні у касах банків 30 червня майже не змінився за день і становить 35,15-35,65 грн за долар, на чорному ринку продати долар стало дешевше.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua.

Так, 30 червня середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США – 35,15-35,65 грн (курс на 29 червня – 35,2-35,65 грн);

Євро – 36,655-37,5 грн (курс на 29 червня – 36,8-37,55 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 35,3-35,7 грн, Ощадбанк – 35,3-35,7 грн, Укрексімбанк – 35,3-35,8 грн, Райффайзен – 35,4-36,0 грн.

За даними finance.ua, котирування гривні проти долара на чорному ринку поступово зростають декілька днів поспіль, проте спред між курсом продажу та купівлі теж збільшився. Так, на 11:10 котирування становили 35,32-35,55 грн за долар, а днем раніше сягали на рівні 35,45-35,52 грн. Таким чином, продати долар у касах стало для клієнтів дешевше, а придбати – дещо дорожче.

Нагадуємо:

Національний банк з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – дотепер він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором.