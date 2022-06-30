У Росії більш ніж на третину скоротилась кількість працюючих кінозалів

У Росії на тлі відсутності іноземних прем'єр кількість працюючих кінозалів скоротилася більш ніж на третину.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на статистику Асоціації власників кінотеатрів.

Статистика свідчить, що кількість кінозалів, які показали хоча б один сеанс за добу, у будні на початку червня була більш ніж на третину меншою, ніж на початку року.

"Так, 6 червня падіння показника становило 36% до 3,6 тис залів проти 5,7 тис кінотеатрів 5 січня поточного року.

Водночас у вихідні показник демонструє менш виражене зниження - 4 та 5 червня воно становило 21% порівняно із січнем", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кінотеатри використовують менше залів у міру падіння обсягу контенту: провідні голлівудські студії - Universal, Warner Bros., Disney, Sony та Paramount - з березня зупинили прокат фільмів у Росії через війну в Україні.

"На цьому тлі також посилюється падіння виручки та відвідуваності.

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За даними АВК, за тиждень з 30 травня по 5 червня порівняно із середньотижневим показником 2021 року виторг кінотеатрів впав на 63%, до 681,4 млн руб., відвідуваність - на 57%, до 1,2 млн осіб.

Статистика зниження кількості працюючих залів не обов'язково означає їхнє повне закриття чи консервацію, заявив представник об'єднаної мережі "Синема парк" та "Формула кіно" (ОС).

"Ми задіємо зали за потребою. Наприклад, із понеділка по середу у багатозальному кінотеатрі чотири з 12 залів можуть не працювати, а у вихідні працюють усі. Приблизно 17% залів було закрито понад десять днів у травні", - сказав він.

Мережа закрила два кінотеатри в Москві, "але це крайній захід", наголосили там. Щодо червня 2021 року виторг мережі в червні 2022 року знизився більш ніж удвічі.

Економічна правда