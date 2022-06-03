В БЕБ сказали, з яких регіонів найчастіше до них звертаються щодо правопорушень

Бюро економічної безпеки повідомило, що станом на 1 червня 2022 року до них надійшло 3410 повідомлень, з них відпрацьовано майже 80 відсотків.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Найбільше повідомлень надійшло з наступних областей:

м. Київ та Київська область – 661

Львівська область – 412

Дніпропетровська область – 287

Одеська область – 213

Харківська область – 199.

Нагадуємо:

Громадяни можуть повідомити Бюро про активи рф, факти зловживання з бюджетними коштами, незаконні дії з гуманітарною допомогою, перешкоджання бізнесу, незаконний обіг підакцизних товарів та інші економічні правопорушення.