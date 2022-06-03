В БЕБ сказали, з яких регіонів найчастіше до них звертаються щодо правопорушень
П'ятниця, 3 червня 2022, 19:53 -
Бюро економічної безпеки повідомило, що станом на 1 червня 2022 року до них надійшло 3410 повідомлень, з них відпрацьовано майже 80 відсотків.
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Найбільше повідомлень надійшло з наступних областей:
- м. Київ та Київська область – 661
- Львівська область – 412
- Дніпропетровська область – 287
- Одеська область – 213
- Харківська область – 199.
Нагадуємо:
Громадяни можуть повідомити Бюро про активи рф, факти зловживання з бюджетними коштами, незаконні дії з гуманітарною допомогою, перешкоджання бізнесу, незаконний обіг підакцизних товарів та інші економічні правопорушення.