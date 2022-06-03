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В БЕБ сказали, з яких регіонів найчастіше до них звертаються щодо правопорушень

П'ятниця, 3 червня 2022, 19:53 - Ілля Колдомасов

Бюро економічної безпеки повідомило, що станом на 1 червня 2022 року до них надійшло 3410 повідомлень, з них відпрацьовано майже 80 відсотків.

Про це йдеться на Урядовому порталі. 

Найбільше повідомлень надійшло з наступних областей:

  • м. Київ та Київська область – 661
  • Львівська область – 412
  • Дніпропетровська область – 287
  • Одеська область – 213
  • Харківська область – 199.

Нагадуємо:

Громадяни можуть повідомити Бюро про активи рф, факти зловживання з бюджетними коштами, незаконні дії з гуманітарною допомогою, перешкоджання бізнесу, незаконний обіг підакцизних товарів та інші економічні правопорушення.

Економічна правда
Укр / Рус
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