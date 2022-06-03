Норвегія готова долучитись до відновлення енергетичної інфраструктури України – Міненерго

Норвегія зацікавлена зробити свій внесок у відновлення українського енергосектору шляхом долучення до існуючих міжнародних ініціатив підтримки Україні.

Про це йшла мова під час зустрічі заступника міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослава Демченкова з заступником голови місії посольства Норвегії Александрою Вацко.

Сторони обговорили стан та поточні потреби української енергетики в період війни, перспективи відновлення енергетичної інфраструктури та можливі шляхи для цього.

"Норвезька сторона зацікавлена зробити свій внесок у відновлення українського енергосектору шляхом долучення до існуючих міжнародних ініціатив підтримки Україні.

Зокрема, до проєктів акумулювання міжнародної донорської допомоги, які координує Секретаріат Енергетичного співтовариства. Ці проєкти включають в себе як надання безпосередньо обладнання, матеріалів, палива для потреб українських енергокомпаній, так і фінансову допомогу", - йдеться у повідомленні.

Ще одним проєктом, до якого може долучитися Норвегія, є реалізація Меморандуму між Міненерго і Програмою розвитку ООН щодо відновлення енергетичної інфраструктури України, кажуть в Міненерго.

"Україна прагне не відбудувати енергетичний сектор за радянським зразком, а модернізувати та енергетичну систему, зробити її сучасною та екологічною. Зокрема, й завдяки ініціативам підтримки України у воєнний час та програмам повоєнного відновлення", - заявив Ярослав Демченков.

Економічна правда