"Київстар" відновив 99% мережі на Сумщині

Мобільний оператор "Київстар" відновив на Сумщині зв'язок в усіх населених пунктах, що зазнали руйнувань від військових дій.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

У "Київстарі" додають, що наразі в Сумскій області стабільно працюють 99% базових станцій.

Зазначається, що через руйнування, завдані російськими окупантами, на території Сумської області зазнали різних пошкоджень близько 130 базових станцій мобільної мережі.

Найбільше постраждало телеком обладнання в населених пунктах Охтирського і Тростянецького районів – під час обстрілів цих міст базові станції були зруйновані, також постраждали волоконно-оптичні лінії.

Наразі відбудували всі пошкоджені ділянки мобільної мережі - 99% базових станцій в Сумській області стабільно працюють.

"Ми досягли "довоєнного" рівня радіопокриття на Сумщині.

Залишилось відбудувати лише 2 базові станції, які знаходяться на території, де поки що тривають роботи з розмінування. Сподіваюсь, що до кінця місяця це питання буде вирішено", - заявив начальник сектору розвитку мережі Олександр Жидченко.

У "Київстарі" заявляють, що від початку війни в Україні вже ліквідовано тисячі аварійних ситуацій і пошкоджень. За три місяці 2022 року компанія інвестувала 659 млн грн на підтримку роботи мережі, щоб забезпечувати доступ до зв'язку та інтернету.

Економічна правда