Rozetka назвала найпопулярніші товари для військових

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Рації, павербанки та квадрокоптери очолили перелік найпопулярніших військових товарів на українському онлайн-ритейлері Rozetka.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Зазначається, що Rozetka об’єднала військові товари на сайті в єдиний розділ. "Ми зробили це, щоб заощадити час на пошуки тим, хто хоче допомогти нашим військовим", – заявив співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

Наразі найпопулярнішими товарами для військових є:

– рації; – павербанки; – квадрокоптери; – навушники для стрільби; – жилети для розвантаження; – тактичні окуляри та рукавиці; – каремати; – військове взуття; – футболки та чоловіча білизна; – тактичні ножі; – електростанки та гелі для гоління; – каністри для пального.

Rozetka встановила комісію 0% для продавців військових товарів. З кінця лютого кількість таких продавців на маркетплейсі зросла на 20% у порівнянні з довоєнним періодом. Від початку російського вторгнення кількість нових продавців у відповідній категорії на 50% перевищує кількість тих, хто припинив роботу.

Економічна правда