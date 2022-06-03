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Rozetka назвала найпопулярніші товари для військових

П'ятниця, 3 червня 2022, 14:52 - Cергій Мельник
 
ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images

Рації, павербанки та квадрокоптери очолили перелік найпопулярніших військових товарів на українському онлайн-ритейлері Rozetka.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Зазначається, що Rozetka об’єднала військові товари на сайті в єдиний розділ. "Ми зробили це, щоб заощадити час на пошуки тим, хто хоче допомогти нашим військовим", – заявив співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.

Наразі найпопулярнішими товарами для військових є:

– рації;

– павербанки;

– квадрокоптери;

– навушники для стрільби;

– жилети для розвантаження;

– тактичні окуляри та рукавиці;

– каремати;

– військове взуття;

– футболки та чоловіча білизна;

– тактичні ножі;

– електростанки та гелі для гоління;

– каністри для пального.

Rozetka встановила комісію 0% для продавців військових товарів. З кінця лютого кількість таких продавців на маркетплейсі зросла на 20% у порівнянні з довоєнним періодом. Від початку російського вторгнення кількість нових продавців у відповідній категорії на 50% перевищує кількість тих, хто припинив роботу.

Економічна правда

Rozetka.ua товари війна
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