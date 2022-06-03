Rozetka назвала найпопулярніші товари для військових
Рації, павербанки та квадрокоптери очолили перелік найпопулярніших військових товарів на українському онлайн-ритейлері Rozetka.
Про це йдеться у пресрелізі компанії.
Зазначається, що Rozetka об’єднала військові товари на сайті в єдиний розділ. "Ми зробили це, щоб заощадити час на пошуки тим, хто хоче допомогти нашим військовим", – заявив співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін.
Наразі найпопулярнішими товарами для військових є:
– рації;
– павербанки;
– квадрокоптери;
– навушники для стрільби;
– жилети для розвантаження;
– тактичні окуляри та рукавиці;
– каремати;
– військове взуття;
– футболки та чоловіча білизна;
– тактичні ножі;
– електростанки та гелі для гоління;
– каністри для пального.
Rozetka встановила комісію 0% для продавців військових товарів. З кінця лютого кількість таких продавців на маркетплейсі зросла на 20% у порівнянні з довоєнним періодом. Від початку російського вторгнення кількість нових продавців у відповідній категорії на 50% перевищує кількість тих, хто припинив роботу.
Економічна правда