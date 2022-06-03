Експеримент: два регіональні поїзди з'єднають Київ із Житомиром

Укрзалізниця як експеримент з 8 червня призначає два регіональні поїзди, які сполучать столицю з Житомиром.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Час у дорозі становитиме менше 3 годин за рахунок відсутності проміжних зупинок, як у звичної електрички. Важлива перевага цих поїздів перед маршруткою: наявність вагонів купе для тих, хто подорожує сім'ями, та плацкарт для більш економної подорожі", - йдеться у повідомленні.

Вартість квитка - від 105 грн у плацкарті, від 125 грн у сидячому вагоні та 189 грн у купе й змінюється залежно від дня тижня та фірмовості обраного вагона.

Продаж на сайті розпочався ввечері 2 червня глибиною на 10 днів.

Поїзд №759/760 Київ - Житомир вирушатиме з Києва щоденно о 06:55 і прибуватиме до Житомира о 09:43. Зворотно, з Житомира, поїзд вирушатиме о 12:06, прибуття до Києва - о 14:51.

Поїзд №775/776 Київ - Житомир відправлятиметься з Києва щоденно о 14:33, прибуватиме в Житомир о 17:15. Зворотно, з Житомира, поїзд вирушатиме о 18:38 і прибуватиме до Києва о 21:50.

Економічна правда