Дефолт РФ не допоможе виграти війну. США мають зосередити увагу на експорті Росією нафти й газу – Bloomberg

Продовження фінансового тиску на режим президента РФ Путіна виправдане, але це не змінить правила гри. Головною економічною вразливістю РФ залишається її експорт нафти та газу - саме на цьому США та їхні союзники мають зосередити свою увагу.

Про це йдеться у редакторській колонці Bloomberg.

Агентство нагадує, що Байден нещодавно ще на крок посилив фінансові санкції проти РФ, наблизивши її до дефолту за боргами.

Напередодні Росія не змогла виплатити інвесторам відсотки у розмірі 1,9 млн дол і спричинила страхову виплату - попри це суми недостатньо, аби спричинити крос-дефолт за іншими інструментами.

"Продовжувати цей тиск на режим президента Володимира Путіна виправдано, але це не змінить правила гри. Основною економічною вразливістю Росії залишається експорт нафти та газу. Саме на цьому США та їхнім союзникам потрібно зосередитися", - наголошують редактори Bloomberg.

Зазначається, що Росія наполегливо працює над тим, щоб виплатити свої борги, доводячи те, що Путін розглядає дефолт як черговий удар по своєму авторитету.

"Його посадовці змогли скористатися лазівкою в санкціях, яка дозволила здійснювати виплати, але зараз США закрили цей канал. Навіть такі альтернативи, як-от дозволити іноземним кредиторам відкривати рахунки в російських банках у рублях, здається, навряд чи допоможуть уникнути неминучого", - пише агентство.

Проте, підкреслюють редактори видання, суми на кону скромні.

Росія протягом більшої частини останнього десятиліття відмовлялася від доларових боргів, скоротивши свій борговий тягар до менш ніж 20% ВВП. І її вже заблоковано від нових запозичень. Примусовий дефолт не вдарить по кредиторах сильніше, ніж вони вже постраждали, тому що більшість боргу вже продано або списано.

Агентство додає, що дефолт може зачепити авторитет Путіна безпосередньо в РФ, оскільки він довго хвалився, що врятував РФ від фінансового хаосу 90-х років, включно з дефолтом за внутрішнім боргом у 1998 році. Ця важко здобута репутація фінансової стабільності була зруйнована, пишуть редактори Bloomberg.

Проте вони наголошують, що дефолт РФ, на жаль, не закінчить війну.

"Для досягнення цієї мети Альянсу необхідно зосередитися на припиненні імпорту Росією промислових компонентів і, перш за все, на стримуванні її експорту нафти і газу. В обох випадках є прогрес. Наприклад, авіакомпанія "Аерофлот" була відрізана від іноземних виробників, а останні дані промислового виробництва показують різке скорочення там, де потрібні зовнішні компоненти.

І цього тижня Європейський Союз погодився заборонити морські закупівлі російської нафти, а також націлений на морське страхування танкерів з російською нафтою, що значно ускладнює Москві перенаправлення поставок іншим покупцям. Згодом, з приєднанням Великої Британії, це буде серйозним ударом", - йдеться в колонці.

"На жаль, для початку нафтового ембарго знадобляться місяці, що покарає Європу, оскільки ціни зростуть в очікуванні, дозволяючи Росії продовжувати фінансувати свою військову машину.

Окрім швидших дій, потрібно зробити набагато більше, щоб залучити альтернативних покупців, щоб Москва була відрізана. Необхідно розпочати зосереджену роботу зі скорочення закупівель європейського газу, заміну якого значно ускладнює інфраструктура.

Збентежити Путіна формальним дефолтом було б добре. Але припинення війни вимагає відновлення прихильності до економічної ізоляції", - пишуть в Bloomberg.

Економічна правда