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Інфляція в Іспанії оновила максимум за 37 років

Середа, 29 червня 2022, 15:01 - Cергій Мельник

Споживчі ціни в Іспанії у червні зросли на 10,2% у річному вираженні після зростання на 8,7% за попередній місяць.

Про це свідчать попередні дані Іспанського статистичного управління, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Результат перевершив середні очікування аналітиків, опитаних FactSet (9,2%), і виявився рекордним із квітня 1985 року.

Місячна інфляція у країні у червні становила 1,8% проти 0,7% у травні.

Основною причиною прискорення інфляції INe назвала зростання цін на пальне, а також продукти харчування і безалкогольні напої, що подорожчали.

Без урахування їжі та енергоносіїв споживчі ціни в Іспанії підскочили на 5,5% після підйому на 4,9% у травні.

Остаточні дані про інфляцію в Іспанії за червень буде опубліковано статуправлінням 13 липня.

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Іспанський фондовий індекс під час торгів у середу падає на 1,23%.

інфляція Іспанія
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Економічна правда
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