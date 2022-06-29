Інфляція в Іспанії оновила максимум за 37 років

Споживчі ціни в Іспанії у червні зросли на 10,2% у річному вираженні після зростання на 8,7% за попередній місяць.

Про це свідчать попередні дані Іспанського статистичного управління, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Результат перевершив середні очікування аналітиків, опитаних FactSet (9,2%), і виявився рекордним із квітня 1985 року.

Місячна інфляція у країні у червні становила 1,8% проти 0,7% у травні.

Основною причиною прискорення інфляції INe назвала зростання цін на пальне, а також продукти харчування і безалкогольні напої, що подорожчали.

Без урахування їжі та енергоносіїв споживчі ціни в Іспанії підскочили на 5,5% після підйому на 4,9% у травні.

Остаточні дані про інфляцію в Іспанії за червень буде опубліковано статуправлінням 13 липня.

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Іспанський фондовий індекс під час торгів у середу падає на 1,23%.