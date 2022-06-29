Бізнес отримав 127 мільярдів гривень кредитів за програмою "5-7-9%"

Із моменту старту державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали підприємцям кредитів на 127,2 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Банки видали підприємцям майже 45 тисяч кредитів на 127,2 млрд грн за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" з початку її дії. За минулий тиждень бізнес отримав доступних кредитів на 1,14 млрд грн, банками було укладено 390 кредитних угод", - йдеться в повідомленні.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сфері сільського господарства (53%), торгівлі та виробництва (23%), промислової переробки (14%)", - йдеться в повідомленні. Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Київська області та м. Київ.

На сьогодні участь в програмі приймають 42 банки, найбільшу кількість кредитів видали "Приват-банк" (18,9 тис), "Ощадбанк" (5,8 тис) та "Райффайзен Банк Аваль" (4,1 тис).

Програму "Доступні кредити 5-7-9%" реалізує Фонд розвитку підприємництва. ФРП уклав угоди про співробітництво з 42 банками. Програма стартувала 1 лютого 2020 року.

Економічна правда