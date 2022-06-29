Велика Британія може припинити постачання газу до Європи – медіа

Велика Британія може припинити постачання газу до континентальної Європи, якщо їй загрожуватиме нестача енергоносіїв.

Про це повідомляє Financial Times.

У разі гострого дефіциту енергоносіїв на внутрішньому ринку Велика Британія припинить поставки газу в інтерконектор, що з'єднує острівну країну з Бельгією та Нідерландами.

Європейські газові компанії закликають Британію співпрацювати з Європейським Союзом. Вони попереджають, що відключення інтерконектора може обернутися проти Лондона.

FT нагадує, що у Великої Британії обмежені потужності для зберігання газу. Країна імпортує багато скрапленого природного газу (СПГ) з Катару, наприклад, і надлишки влітку відправляються до Європи. З іншого боку, Велика Британія рятує себе взимку сировиною з континенту – під час суворої зими 2018 року понад 20% постачання газу на острів надходило з Європи.

Відключення інтерконектора є частиною чотирьохетапного плану на випадок значних нестач газу. Інші розглянуті кроки включають, наприклад, припинення поставок сировини промисловим компаніям та заохочення домогосподарств зменшувати споживання енергії.

Поки що британський уряд гарантує, що енергетична безпека країни буде забезпечена, а газова криза "вкрай малоймовірна". Велика Британія не залежить від російського газу, але тісно пов'язана з європейським енергетичним ринком. Тож якщо поставки з Росії на континент впадуть, то всі будуть боротися за сировину з альтернативних джерел, в т.ч. з Норвегії. А це підвищить ціни для британців.

ВІДЕО ДНЯ

FT нагадує, що плани на випадок надзвичайних ситуацій почали реалізовувати Німеччина та Нідерланди. Берлін уже просить громадян зменшити споживання енергії.

Європейська правда