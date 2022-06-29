Суд заарештував 1,3 мільярда гривень активів росіянина, який ухилявся від податків 

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Бюро економічної безпеки викрило росіянина, що ухилявся від сплати податків в Україні – суд заарештував у нього майна на суму 1,3 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

За даними правоохоронців, порушник приховував фактичні обсяги доходу, отриманого від надання в оренду об’єктів комерційної нерухомості в одній з областей України, та ухилився від сплати податків на суму понад 18,6 млн грн.

Рішенням суду накладено арешт на банківські рахунки, земельні ділянки та об’єкти комерційної нерухомості. Орієнтовна вартість арештованого майна становить майже 1,3 млрд грн.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснює Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора України.

Директор БЕБ Вадим Мельник додав, що Бюро досліджує діяльність 21 700 компаній, бенефіціарними власниками яких є громадяни держави-агресора. У пріоритеті в аналітиків – компанії з найбільшим капіталом та цілісні майнові комплекси, що можуть принести користь державі.