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Українці надсилали вдвічі більше повідомлень в перші дні війни – Viber

Середа, 29 червня 2022, 13:30 - Cергій Мельник

У перші тижні війни українці відправляли один одному майже вдвічі більше повідомлень на добу у Viber, аніж до повномасштабної війни.

Про це йдеться у пресрелізі Rakuten Viber.

24 лютого кількість дзвінків через Viber в Україні зросла майже в чотири рази. Кожен шостий дзвінок здійснювали по відео.

У березні українські користувачі споживали набагато більше новин – число прочитаних повідомлень в каналах зросло в чотири рази. 

В останні два місяці інтерес до новин в каналах знижується. Але і зараз українці читають через Viber-канали вдвічі більше новин, ніж до великої війни.

До переліку європейських країн, де найбільше українських користувачів Viber перебувають у червні, увійшли Польща, Німеччина, Чехія, Болгарія, Австрія.

Економічна правда

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