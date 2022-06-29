Українці надсилали вдвічі більше повідомлень в перші дні війни – Viber

У перші тижні війни українці відправляли один одному майже вдвічі більше повідомлень на добу у Viber, аніж до повномасштабної війни.

Про це йдеться у пресрелізі Rakuten Viber.

24 лютого кількість дзвінків через Viber в Україні зросла майже в чотири рази. Кожен шостий дзвінок здійснювали по відео.

У березні українські користувачі споживали набагато більше новин – число прочитаних повідомлень в каналах зросло в чотири рази.

В останні два місяці інтерес до новин в каналах знижується. Але і зараз українці читають через Viber-канали вдвічі більше новин, ніж до великої війни.

До переліку європейських країн, де найбільше українських користувачів Viber перебувають у червні, увійшли Польща, Німеччина, Чехія, Болгарія, Австрія.

Економічна правда