Українські права визнаватимуть в ЄС завдяки "транспортному безвізу"

В рамках "транспортного безвізу", який 29 червня планується укласти між Україною та ЄС, українські водійські посвідчення повністю визнаватимуться на території блоку.

Про це йдеться у статті ЕП.

Так, українцям не потрібно буде змінювати посвідчення чи складати додаткові іспити.

Дотепер громадяни України могли використовувати водійські посвідчення нового зразка в ЄС, проте в низці країн діяли обмеження. Наприклад, Австрії, Латвії та Німеччині ними можна було користуватися без обмежень лише протягом шести місяців.

Тепер цих обмежень не буде, що допоможе, зокрема, тимчасово переміщеним українцям, яким необхідні водійські посвідчення для роботи у ЄС.

Читайте більше у статті: Товар поїде без обмежень. Що означає для України транспортний "безвіз"

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

На початку червня повідомлялося, що, аби допомогти українським біженцям і транспортним компаніям, Єврокомісія планує спеціальні правила для загальноєвропейського визнання українських водійських прав.