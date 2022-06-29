У РФ сервіси ремонту через дефіцит компонентів розбирають на запчастини нові і вживані гаджети
На тлі дефіциту компонентів російські сервісні центри розбирають нові та вживані гаджети, щоб дістати деталі для ремонту електроніки.
Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела.
"Ті запчастини, які неможливо отримати з-за кордону, ми намагаємося компенсувати за рахунок розбирання іншої продукції, так званих донорів", - підтвердив гендиректор Acer в Росії Дмитро Кравченко.
За його словами, раніше близько 90% ремонтів проводили протягом п'яти робочих днів, але зараз ці терміни можуть зрости у залежності від доступності комплектуючих.
За словами співрозмовників газети, ситуацію з ремонтом ускладнює і те, що в Росії почали продавати техніку, завезену в рамках так званого паралельного імпорту (без згоди правовласників).
У цьому випадку виробник не несе витрат на сервісне обслуговування, вони перейшли до дистриб'юторів, пише видання.
"Також можуть збільшитись терміни обслуговування за гарантією. Електроніка, призначена для паралельного імпорту в Росію, реєструється в одній із країн ЄАЕС (наприклад, у Казахстані чи Киргизстані), і гарантійне обслуговування має здійснюватись у цих країнах", - йдеться у статті.
За даними онлайн-сервісу для пошуку фахівців "Профі", ціна ремонту смартфонів у другому кварталі вже збільшилася на 11% рік до року та на 5% по відношенню до першого кварталу, ноутбуків - на 6% в обох випадках.
За даними газети, дефіцит компонентів на ринку виник після відходу компаній Apple, Samsung, Dell, Asus та інших, які призупинили роботу в Росії з початком вторгнення РФ в Україну.
Економічна правда
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