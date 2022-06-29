Курс валют на 29 червня: скільки коштує гривня в касах банків

Середній курс гривні у касах банків 29 червня знову зріс і становить 35,2-35,65 грн за долар, на чорному ринку продати долар стало дорожче.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua.

Так, 29 червня середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США – 35,2-35,65 грн (курс на 28 червня – 35,1-35,65 грн);

Євро – 36,8-37,55 грн (курс на 28 червня – 36,8-37,7 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 35,3-35,7 грн, Ощадбанк – 35,2-35,8 грн, Укрексімбанк – 35,2-35,7 грн, Райффайзен – 35,3-36,0 грн.

За даними finance.ua, котирування гривні проти долара на чорному ринку після значного стрибка повернувся до стабільних значень. Так, на 12:20 вони становили 35,43-35,53 грн за долар, а днем раніше сягали на рівні 35,28-35,46 грн.

Нагадуємо:

Національний банк з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – дотепер він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором.