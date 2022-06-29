Чотири з десяти банків, що обслуговують російський ОПК, не відключили від SWIFT – аналітики

Чотири російські банки, уповноважені обслуговувати російський оборонно-промисловий комплекс (ОПК), досі не відключили від системи SWIFT.

Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor від StateWatch.

Йдеться про АТ "Газпромбанк", ПАТ "Банк "Санкт-Петербург", АТ "Всеросійський Банк Розвитку Регіонів" та АТ "Дальнєвосточний банк".

"Російське законодавство містить перелік з 10 банків, уповноважених обслуговувати учасників державного оборонного замовлення, здійснювати банківський супровід, а тому мають стратегічне значення для уряду росії.

Наразі актуальний список таких банків закритий, однак востаннє у відкритий список входили: ПАТ "Сбербанк", ПАТ "ВТБ", АТ "Газпромбанк", АТ "Всеросійський банк розвитку регіонів", АТ "Россєльхозбанк", АТ АКБ "Новікомбанк", ПАТ "Банк "Санкт-Петербург", ВАТ "АБ "Росія", АТ "Дальнєвосточний банк" та ПАТ "Промсвязьбанк", - пояснюють аналітики.

Ці банки уповноважені здійснювати банківський супровід контрактів у сфері російського держоборонзамовлення.

Банки видають кредити оборонним підприємствам, а уряд росії згодом компенсує їм ці кошти. Уповноважений банк укладає договір про банківський супровід з виконавцем контракта по ДОЗ, а розрахунки по такому державному замовленню проводяться через окремі рахунки, відкриті у цих банках, додають в Trap Aggressor.

ВІДЕО ДНЯ

Навесні шість з цих банків потрапили під західні санкції та були відключені від SWIFT, але "Газпромбанк", "Банк "Санкт-Петербург", ВБРР та "Дальнєвосточний банк", які працюють на російську оборонку, досі користуються послугами цієї системи.

"Наприклад, нині через "Газпромбанк" Міністерство оборони РФ виплачує заробітну плату та "бойові" виплати російським військовослужбовцям.

Станом на 2017 рік, коли ще інформація про оборонні контракти в РФ була відкрита, "Газпромбанк" та банк "Санкт-Петербург" мали одні з найбільших обʼємів коштів держоборонзамовлення: у Газпромбанку розміщувалось 43 млрд рублів, а в банку "Санкт-Петербург" – 104 млн рублів", - йдеться у повідомленні.

Водночас під українські санкції не підпали три уповноважені російські банки, а саме: "Промсвязьбанк", "Дальнєвосточний банк" та "Санкт-Петербург".

Раніше українська розвідка попередила, що "Газпромбанк" є однією із тих фінансових установ, через які здійснюються закупівлі БпЛА, комплектуючих для військової техніки та засобів радіоелектронної розвідки для підрозділів 47 танкової дивізії (Муліно).

Економічна правда