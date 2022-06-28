Митниця дозволила ввозити автомобілі на всіх пунктах пропуску Львівщини

Львівська митниця дозволила ввозити автомобілі на всіх пунктах пропуску та продовжила час оформлення автомобілів до 23:00, щоб скоротити час очікування в чергах.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Зазначається, що транспортні засоби пропускатимуть на територію України у всіх автомобільних пунктах пропуску. Крім того, у пунктах пропуску "Краківець – Корчова" і "Рава-Руська – Гребенне" збільшено кількість працівників митниці.

Також внесено зміни в графік роботи митного поста "Городок", де відбувається оформлення та реєстрація транспортних засобів.

"29 і 30 червня роботу підрозділів митного поста "Городок" (відділ митного оформлення №2, який розташований у м. Городок, і відділ митного оформлення №4 в с. Зимна Вода Львівської області) буде продовжено до 23:00, до початку дії комендантської години. І такий формат роботи триватиме до кінця червня", – повідомив в. о. начальника Львівської митниці Данііл Меньшиков.

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