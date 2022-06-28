Власник брендів Johnnie Walker, Guinness, Baileys та Captain Morgan йде з Росії
Британська компанія Diageo, яка випускає алкогольні напоями під такими брендами як Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan, йде з Росії.
Про це компанія повідомила російському ЗМІ Коммерсантъ.
"Після припинення експорту та продажу готової продукції нашим клієнтам у Росії в березні ми прийняли непросте рішення про вимушене поступове скорочення комерційної діяльності в країні", – повідомили у Diageo.
"Ми очікуємо, що цей процес займе приблизно шість місяців, протягом яких ми будемо, як і раніше, сфокусовані на підтримці наших співробітників, у тому числі наданні їм розширеного пакета компенсаційних виплат при повному дотриманні російського законодавства".
В Росії компанія постачає продукцію до 70 тисяч магазинів та 19 тисяч ресторанів та барів. 3 березня у Diageo оголосили, що тимчасово припиняють імпорт напоїв до Росії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну і відтоді розпродавала залишки продукції.
Diageo - міжнародна корпорація зі штаб-квартирою у Лондоні. Найбільший у світі виробник алкогольних напоїв, якому належать 8 з 20 найпопулярніших за обсягами продажу світових преміальних брендів алкогольних напоїв.
Компанія має представництва у 80 країнах світу, забезпечуючи працевлаштування понад 20 тисяч осіб. Продукція продається на близько 180 національних ринках.
Компанія випускає такі бренди як Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, White Horse та інші.