Власник брендів Johnnie Walker, Guinness, Baileys та Captain Morgan йде з Росії

Британська компанія Diageo, яка випускає алкогольні напоями під такими брендами як Johnnie Walker, Guinness, Baileys, Captain Morgan, йде з Росії.

Про це компанія повідомила російському ЗМІ Коммерсантъ.

"Після припинення експорту та продажу готової продукції нашим клієнтам у Росії в березні ми прийняли непросте рішення про вимушене поступове скорочення комерційної діяльності в країні", – повідомили у Diageo.

"Ми очікуємо, що цей процес займе приблизно шість місяців, протягом яких ми будемо, як і раніше, сфокусовані на підтримці наших співробітників, у тому числі наданні їм розширеного пакета компенсаційних виплат при повному дотриманні російського законодавства".

В Росії компанія постачає продукцію до 70 тисяч магазинів та 19 тисяч ресторанів та барів. 3 березня у Diageo оголосили, що тимчасово припиняють імпорт напоїв до Росії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну і відтоді розпродавала залишки продукції.

Diageo - міжнародна корпорація зі штаб-квартирою у Лондоні. Найбільший у світі виробник алкогольних напоїв, якому належать 8 з 20 найпопулярніших за обсягами продажу світових преміальних брендів алкогольних напоїв.

Компанія має представництва у 80 країнах світу, забезпечуючи працевлаштування понад 20 тисяч осіб. Продукція продається на близько 180 національних ринках.

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Компанія випускає такі бренди як Johnnie Walker, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff, White Horse та інші.