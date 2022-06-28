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Зеленський закликав визнати РФ державою-спонсором тероризму

Вівторок, 28 червня 2022, 13:47 - Дана Гордійчук

Президент володимир Зеленський закликав світ визнати Росію державою-спонсором тероризму після атаки на торговельний центр у Кременчуці, через яку загинуло щонайменше 18 осіб.

Про це він заявив у своєму Telegram.

"Бити ракетами по цивільних об'єктах можуть лише абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі. І це не помилкові влучання ракет у дитсадки, школи, ТРЦ, житлові будинки, це прораховані удари окупантів. Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму. Світ здатний, а отже, повинен зупинити російський терор", – написав він.

За останніми даними, внаслідок удару росіян по торговому центру "Амстор" у Кременчуці кількість жертв зросла до 18 осіб, 36 людей вважаються зниклими безвісти.

Нагадуємо:

27 червня росіяни завдали ударів двома ракетами по ТЦ "Амстор" у Кременчуці.

Президент Володимир Зеленський заявив, що багато відвідувачів встигли вийти з ТРЦ в Кременчуку перед тим, як туди влучили російські ракети.

ВІДЕО ДНЯ

Після ракетного удару росіян по ТЦ Кременчука Полтавської області надійшло понад 40 заяв від громадян про зникнення їхніх рідних.

Економічна правда
Укр / Рус
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