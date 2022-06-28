Зеленський закликав визнати РФ державою-спонсором тероризму

Президент володимир Зеленський закликав світ визнати Росію державою-спонсором тероризму після атаки на торговельний центр у Кременчуці, через яку загинуло щонайменше 18 осіб.

Про це він заявив у своєму Telegram.

"Бити ракетами по цивільних об'єктах можуть лише абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі. І це не помилкові влучання ракет у дитсадки, школи, ТРЦ, житлові будинки, це прораховані удари окупантів. Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму. Світ здатний, а отже, повинен зупинити російський терор", – написав він.

За останніми даними, внаслідок удару росіян по торговому центру "Амстор" у Кременчуці кількість жертв зросла до 18 осіб, 36 людей вважаються зниклими безвісти.

Нагадуємо:

27 червня росіяни завдали ударів двома ракетами по ТЦ "Амстор" у Кременчуці.

Президент Володимир Зеленський заявив, що багато відвідувачів встигли вийти з ТРЦ в Кременчуку перед тим, як туди влучили російські ракети.

ВІДЕО ДНЯ

Після ракетного удару росіян по ТЦ Кременчука Полтавської області надійшло понад 40 заяв від громадян про зникнення їхніх рідних.