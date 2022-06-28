Уряд повернув обов’язкові публічні закупівлі в Prozorro

Кабінет міністрів повернув обовʼязкове проведення публічних закупівель для всіх державних та місцевих органів влади та підприємств – у лютому цю норму скасували через воєнний стан.

Про це йдеться у постанові уряду №169 від 24 червня, пресслужба Prozorro.

Нова постанова передбачає, що для закупівель від 50 тис. грн замовники мають проводити спрощені закупівлі, що дозволяє за 6-8 днів провести аукціон та укласти контракт з постачальником. Крім того, стандартизовані товари, як от пальне, офісне устаткування чи харчові продукти можна буде купувати в електронному каталозі Prozorro Market.

Зазначається, що зміни передбачають цілу низку підстав для проведення прямих закупівель, коли це є критично важливим. Як пояснив генеральний директор "Прозорро" Василь Задворний, замовники, які перебувають у зоні бойових дій і не мають можливості скористатися електронною системою чи мають нагальні потреби у закупівлі "тут і зараз", зможуть укладати прямі контракти.

Кабмін ще 28 лютого дозволив на період воєнного стану укладати контракти напряму, без проведення аукціонів у Prozorro. На початку повномасштабної війни це дало змогу державним замовникам швидко забезпечувати свої потреби у період, коли бізнес перебував у шоковому стані.

Нагадуємо:

Кабмін у квітні відновив громадський контроль за державними закупівлями.