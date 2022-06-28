НБУ переказав на потреби армії 17,3 мільярдів: скільки лишилось на рахунку

Нацбанк України вже переказав на потреби військових понад 17,3 млрд грн, на спецрахунку залишилося 224 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Про спецрахунок для допомоги армії

Станом на 28 червня 2022 року залишок коштів на спецрахунку, який Нацбанк відкрив для підтримки Збройних Сил України, перевищує 224 млн грн.

Загалом Національний банк вже перерахував на потреби військових понад 17,3 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн; 06.03.2022 – 500 млн грн);

на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

на потреби Міністерства оборони України – всього 13 352 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 843 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 920 млн грн; 05.03.2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн; 09.03.2022 – 444,5 млн грн; 11.03.2022 – 926,2 млн грн; 15.03.2022 – 122,7 млн грн; 16.03.2022 – 182 млн грн; 17.03.2022 – 191,7 млн грн; 18.03.2022 – 91 млн грн; 21.03.2022 – 330 млн грн; 22.03.2022 – 20 млн грн; 24.03.2022 – 337 млн грн; 28.03.2022 – 235,2 млн грн; 30.03.2022 – 503 млн грн; 01.04.2022 – 655 млн грн; 06.04.2022 – 305,7 млн грн; 08.04.2022 – 122,9 млн грн; 12.04.2022 – 176,3 млн грн; 18.04.2022 – 247,7 млн грн; 21.04.2022 – 182,8 млн грн; 28.04.2022 – 221,8 млн грн; 05.05.2022 – 194,6 млн грн; 12.05.2022 – 742,7 млн грн; 19.05.2022 – 151 млн грн; 24.05.2022 – 168 млн грн; 15.06.2022 – 72 млн грн);

на потреби Державної прикордонної служби – всього 980,2 млн грн (03.03.2022 – 420 млн грн; 11.03.2022 – 300 млн грн; 12.03.2022 – 106,2 млн грн; 14.03.2022 – 154 млн грн);

на потреби Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України – всього понад 361 млн грн (01.06.2022 – 252 млн грн; 15.06.2022 – 85,5 млн грн; 21.06.2022 – 24,3 млн грн);

на потреби Державної служби України з надзвичайних ситуацій – всього 18,3 млн грн (08.06.2022 – 18,3 млн грн).

Усього з дня відкриття спецрахунку на нього було перераховано понад 17,5 млрд грн в еквіваленті.

"Зокрема понад 5,3 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

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Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу)", - йдеться у повідомленні.

Для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces.

Про рахунок для гуманітарних потреб

Станом на 28 червня 2022 року залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики, який Нацбанк відкрив для гуманітарних цілей, становить більше 99 млн грн.

"Крім того, Міністерство соціальної політики України, що є отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на цей рахунок, вже перерахувало з нього близько 500 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії рф.

Зокрема близько половини коштів надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти)", - звітують в НБУ.

Для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки: https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine.

Економічна правда