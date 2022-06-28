Виробник обладнання для обробки деревини Ponsse продав бізнес у РФ місцевій компанії

Фінський виробник обладнання для обробки деревини Ponsse продав свою дочірню компанію в РФ місцевій компанії ТОВ "Бізон".

Про це йдеться у заяві фінського виробника.

"Ponsse Plc продала всі акції своєї дочірньої компанії, яка надала послуги PONSSE в Росії та Білорусі. Сьогодні, 28 червня 2022 року, Ponsse підписала договір купівлі-продажу, згідно з яким операції Ponsse в Росії будуть передані ТОВ "Бізон" після виконання умов угоди.

15 червня 2022 року Ponsse оголосила про намір припинити свою діяльність в Росії", - йдеться у повідомленні.

Власником ТОВ "Бізон" є Олексій Воронкевич, чия компанія "Дормашімпорт" з 2007 року відповідає за роздрібну торгівлю лісотехнікою PONSSE у східній частині Росії.

Вартість угоди не розголошують. Продаж не матиме істотного впливу на фінансові показники Ponsse, кажуть в компанії.

Очікується, що транзакція буде закрита до кінця 3 кварталу 2022 року. Угода потребує схвалення місцевих регуляторів.

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Згідно з фінансовою звітністю за 2021 рік, продажі в Росії та Білорусі склали приблизно 20% чистих продажів Ponsse.

Експортні та сервісні операції Ponsse в Росії були припинені з 2 березня 2022 року, коли компанія оголосила, що призупиняє весь експорт до Росії та Білорусі. Водночас ТОВ "Понссе" призупинило надання технічного обслуговування.

Економічна правда