Виробник побутової техніки Whirlpool йде з РФ: активи продають туркам
Вівторок, 28 червня 2022, 11:12 -
Американська компанія Whirlpool Corporation, яка володіє марками Indesit та Hotpoint, йде з Росії та продає свої активи турецькому виробнику Arcelik.
Про це пише російська служба ВВС.
Зазначається, що компанія виробляла в Росії холодильники та пральні машини на двох заводах у Липецьку, але призупинила роботу на цих майданчиках ще на початку березня.
Як додає РБК, за підсумками угоди Arcelik отримає виробничі потужності в Липецьку, що дозволяють випускати близько 2,8 млн холодильників і пральних машин на рік.
Сума угоди попередньо оцінюється у €220 млн.
Економічна правда
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