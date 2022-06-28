Виробник побутової техніки Whirlpool йде з РФ: активи продають туркам

Американська компанія Whirlpool Corporation, яка володіє марками Indesit та Hotpoint, йде з Росії та продає свої активи турецькому виробнику Arcelik.

Про це пише російська служба ВВС.

Зазначається, що компанія виробляла в Росії холодильники та пральні машини на двох заводах у Липецьку, але призупинила роботу на цих майданчиках ще на початку березня.

Як додає РБК, за підсумками угоди Arcelik отримає виробничі потужності в Липецьку, що дозволяють випускати близько 2,8 млн холодильників і пральних машин на рік.

Сума угоди попередньо оцінюється у €220 млн.

Економічна правда