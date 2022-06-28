Всі розділи
Укр / Рус

Виробник побутової техніки Whirlpool йде з РФ: активи продають туркам

Вівторок, 28 червня 2022, 11:12 - Олексій Павлиш

Американська компанія Whirlpool Corporation, яка володіє марками Indesit та Hotpoint, йде з Росії та продає свої активи турецькому виробнику Arcelik.

Про це пише російська служба ВВС.

Зазначається, що компанія виробляла в Росії холодильники та пральні машини на двох заводах у Липецьку, але призупинила роботу на цих майданчиках ще на початку березня.

Як додає РБК, за підсумками угоди Arcelik отримає виробничі потужності в Липецьку, що дозволяють випускати близько 2,8 млн холодильників і пральних машин на рік.

Сума угоди попередньо оцінюється у €220 млн.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут

ВІДЕО ДНЯ

компанії Росія Туреччина
Матеріали за темою
Виробник шин Michelin йде з Росії: до кінця року передасть бізнес локальному менеджменту 28 червня 2022, 10:45
Світовий лідер у галузі ліфтів й ескалаторів йде з РФ: продасть бізнес місцевому менеджменту 28 червня 2022, 10:15
Завдання – вижити. Хто з київських забудовників може піти з ринку 27 червня 2022, 08:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті