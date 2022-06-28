Світовий лідер у галузі ліфтів й ескалаторів йде з РФ: продасть бізнес місцевому менеджменту

Фінська KONE Corporation - світовий лідер у галузі ліфтів та ескалаторів - оголосила, що продасть свій бізнес у Росії місцевому менеджменту.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Угода купівлі-продажу акцій з місцевим менеджментом підлягає затвердженню відповідними регулюючими органами в Росії і очікується, що вона буде закрита протягом четвертого кварталу 2022 року. Вартість запланованої операції не розголошується.

Після закриття угоди бізнес працюватиме самостійно під іншим брендом. KONE погодилася постачати запчастини до Росії на перехідний період до трьох місяців після закриття", - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що раніше суттєво скоротили свою діяльність в РФ, тимчасово припинивши поставки та не підписуючи нові контракти "через військові дії Росії проти України".

На долю Росії припадає менше 1% світових продажів KONE, і наразі у компанії працює приблизно 650 людей у ​​Росії, обслуговуючи приблизно 1500 клієнтів.

Економічна правда

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