Регулятор оновив перелік сумнівних інвестпроєктів

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще сім кейсів та рекомендує інвесторам враховувати цю інформацію у своїй діяльності.

Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.

Регулятор звертає увагу на неблагонадійність наступних фінансових проєктів:

AmberFX – https://amberfx.co/;

BB TEAM PRO – https://bbtm.pro/;

ConcordInvest – https://concordinvest.pro/ru;

Safe Invest – https://safeinvest.uk/;

FBS – https://fbs.com/;

Barclay Stone LTD – https://br-stone.net/ru;

Enterprise London Limited – http://enterpriselondonltd.easy-technologies.net/; http://london-enterprise-ltd.com

Комісія закликає бути обачними та ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати свої кошти.

Повний перелік проєктів наведений на офіційному вебсайті Комісії в розділі "Захист прав інвесторів".

"У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет фіктивності, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту".

Будь-яку інформацію щодо потенційно фіктивних дій на фінансовому ринку просимо повідомляти до Комісії або на еmail: md@nsssmc.gov.ua", - йдеться у повідомленні.

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Економічна правда