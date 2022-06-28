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Регулятор оновив перелік сумнівних інвестпроєктів

Вівторок, 28 червня 2022, 09:24 - Олексій Павлиш

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще сім кейсів та рекомендує інвесторам враховувати цю інформацію у своїй діяльності.

Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.

Регулятор звертає увагу на неблагонадійність наступних фінансових проєктів:

Комісія закликає бути обачними та ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати свої кошти.

Повний перелік проєктів наведений на офіційному вебсайті Комісії в розділі "Захист прав інвесторів".

"У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет фіктивності, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту".

Будь-яку інформацію щодо потенційно фіктивних дій на фінансовому ринку просимо повідомляти до Комісії або на еmail: md@nsssmc.gov.ua", - йдеться у повідомленні.

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