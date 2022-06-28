Регулятор оновив перелік сумнівних інвестпроєктів
Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще сім кейсів та рекомендує інвесторам враховувати цю інформацію у своїй діяльності.
Про це повідомляється на сайті НКЦПФР.
Регулятор звертає увагу на неблагонадійність наступних фінансових проєктів:
- AmberFX – https://amberfx.co/;
- BB TEAM PRO – https://bbtm.pro/;
- ConcordInvest – https://concordinvest.pro/ru;
- Safe Invest – https://safeinvest.uk/;
- FBS – https://fbs.com/;
- Barclay Stone LTD – https://br-stone.net/ru;
- Enterprise London Limited – http://enterpriselondonltd.easy-technologies.net/; http://london-enterprise-ltd.com
Комісія закликає бути обачними та ретельно оцінювати ризики перед тим, як інвестувати свої кошти.
Повний перелік проєктів наведений на офіційному вебсайті Комісії в розділі "Захист прав інвесторів".
"У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет фіктивності, керуючись "10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту".
Будь-яку інформацію щодо потенційно фіктивних дій на фінансовому ринку просимо повідомляти до Комісії або на еmail: md@nsssmc.gov.ua", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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