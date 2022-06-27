УЗ запускає власний додаток і шукає 1000 тестувальників
Укрзалізниця завершує розробку застосунку - цього тижня надасть доступ до бета-версії застосунку першій тисячі бета-тестерів.
Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Камишін.
Бета-тестером може стати той, кому кому виповнилось 18 років, та хоча б двічі подорожував залізницею за останній місяць.
"При цьому, нам важлива репрезентативність першої тисячі тестерів. Баланс жінки/чоловіки, iOS/Android, за віком, студенти тощо. Тому відразу перепрошую, якщо не всі заявки задовільнимо", - написав голова УЗ.
Щоб стати бета-тестером застосунку, треба заповнити просту форму і дочекатись підтвердження з інструкцією на електронну пошту, пояснив він.
Економічна правда
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