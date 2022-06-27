Українці стали шукати роботу в 4 рази активніше – дослідження

Криза на ринку праці підвищила активність українців у пошуках роботи. Актуальних вакансій на сайті досі у 4,5 разів менше, ніж до 24 лютого.

Про це йдеться у результатах дослідження порталу grc.ua.

"Бажаючих знайти роботу чи підробіток набагато більше, ніж вакансій. Щотижня додається майже 10% нових користувачів сайту, тривалість сеансу (тобто час, скільки пошукач користується сайтом та шукає інформацію про вакансії) на 89% більше, ніж у аналогічний період минулого року", – йдеться у пресрелізі.

Кількість пошукачів, які заходила на сайт у пошуках роботи, досягла показників червня минулого року.

Літо, зазвичай, характеризується зниженням активності на ринку праці, а пік активності припадає на початок бізнес-сезону у вересні. Цього літа відпустки не планує переважна більшість українців. Пошукачі зараз активно шукають роботу чи підробіток.

У червні на 1 вакансію в середньому відгукується 12 осіб. Для порівняння, у аналогічний період минулого року цей показник був у 4 рази менший.

Кандидати змінили своє ставлення до процесу пошуку роботи. Все рідше пошукачі просто чекають, поки роботодавець зверне на них увагу і все частіше використовують для пошуку роботи всі доступні канали.

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Найактивніше шукають роботу та відгукуються на вакансії адміністративні працівники, ІТ-спеціалісти, студенти та фахівці, які починають кар’єрний шлях, менеджери з продажів, водії та спеціалісти з логістики.

Найвища конкуренція серед представників вищого менеджменту та адміністративного персоналу, у них на одну вакансію претендує в середньому 14 кандидатів.

Економічна правда