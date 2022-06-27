Курс валют на 27 червня: скільки коштує гривня в касах банків

Середній курс гривні у касах банків 27 червня стабільний і становить 35,05-35,65 грн за долар, на чорному ринку курс знову суттєво ослаб.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua.

Так, 27 червня середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США – 35,05-35,65 грн (курс на 24 червня – 35-35,6 грн);

Євро – 36,8-37,6 грн (курс на 24 червня – 36,615-37,55 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 35,35-35,75 грн, Ощадбанк – 35,1-35,7 грн, Укрексімбанк – 35,2-35,7 грн, Райффайзен – 35,4-36,1 грн.

За даними finance.ua, котирування гривні проти долара на чорному ринку ослаблюються вже другий тиждень поспіль. Так, на 11:20 вони становили 35,44-35,66 грн за долар, хоча у пґятницю коливалися на рівні 35,29-35,49 грн.

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Національний банк з 21 травня скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким банки продають готівкову валюту – дотепер він не міг відхилятися на понад 10% від офіційно встановленого регулятором.

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