Україна припиняє дію двох угод із РФ у сфері ядерної безпеки

Державна інспекція ядерного регулювання України припиняє дію міжнародних договорів із РФ, які стосуються співпраці країн у сфері ядерної безпеки.

Про це повідомили в Енергоатомі.

Відповідний наказ 24 червня 2022 року підписав в.о. голови - головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.

Згідно із наказом, припиняється дія таких міжнародних договорів України:

Угоди про співробітництво між Міністерством охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України та Федеральним наглядом Росії за ядерною та радіаційною безпекою (підписана у Відні 19 вересня 1996 року);

Угоди між Державним комітетом ядерного регулювання України та Федеральним наглядом Росії з ядерної і радіаційної безпеки про обмін інформацією і співробітництво в сфері регулювання безпеки при використанні ядерної енергії в мирних цілях (підписана у Москві 14 серпня 2002 року).

Про припинення дії вказаних міжнародних договорів поінформовано МЗС України.

Наказ узгоджено із Міністерством закордонних справ України, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, віце-прем’єр-міністром України – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Економічна правда

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