Ембарго на імпорт золота позбавить РФ 19 мільярдів доларів щороку – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що запровадження заборони на імпорт російського золота позбавить РФ можливості отримувати 19 мільярдів доларів на рік.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN, стенограму якого оприлюднили на сайті Держдепартаменту.

"Санкції вже мали драматичний ефект - ну, по-перше, візьмемо золото, те, про що ми оголошуємо. Це другий за прибутковістю експорт Росії після енергоносіїв - близько 19 мільярдів доларів на рік - і більша частина припадає на країни G7.

Тому обрізати це, позбавляючи доступу до приблизно 19 мільярдів доларів доходу на рік, це важливо.

Але крім цього, все, що ми робили з самого початку - у введенні цих безпрецедентних санкцій та експортного контролю - має глибокий вплив на Росію. Незважаючи на те, що вона отримує дохід від нафти за вищими цінами, вона не може витрачати їх через експортний контроль. Вона не може придбати те, що їй потрібно, щоб модернізувати свій оборонний сектор, модернізувати технології, модернізувати свою енергетичну розвідку, а це означає, що з часом кожна з цих сфер буде занепадати", - заявив Блінкен.

"Ми вже бачимо прогнози, що російська економіка впаде на 8-15% наступного року. Рубль утримується штучно великими витратами.

Тисяча компаній, великих міжнародних компаній, залишили Росію. Росіяни більше не могли купувати те, що вони звикли купувати. Рівень життя росіян падає", - додав посадовець.

ВІДЕО ДНЯ

"Все це дає ефект негайно, але також має кумулятивний ефект. Ми спостерігаємо відтік мізків з Росії - виїхали 200 000 росіян, серед найбільш освічених, які працюють у деяких з найважливіших галузей. Багато іноземців, які працюють у цих же галузях, виїхали. Все це з часом накопичується, накопичується, накопичується", - резюмував Блінкен.

Раніше повідомлялось, що країни "Великої сімки" планують запровадити ембарго на імпорт російського золота, щоб позбавити РФ десятків мільярдів доларів на рік.

Економічна правда