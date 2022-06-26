РФ вже вивезла 400 тисяч тонн зерна

Від початку широкомасштабного вторгнення, Росія вже вивезла з тимчасово окупованих українських територій щонайменше 400 тисяч тонн зерна.

Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявив Тарас Висоцький, перший заступник Мінагро.

За його словами, на момент фактичної окупації на даних територіях було близько півтора мільйона тонн зерна.

"Якщо додати всі кейси, то близько 400 тисяч тонн. Чітко говорити, що з мільйоном тонн, що залишився, ми зможемо тільки після деокупації", – зауважив Висоцький.

Нагадуємо:

За даними Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки, збитки сільського господарства України від повномасштабного вторгнення уже становлять 4 мільярди 300 мільйонів доларів.