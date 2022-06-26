В НБУ кажуть, що центробанк Франції готовий суттєво розширити їм технічну допомогу

Голова НБУ Кирило Шевченко сказав, що його французький колега пан де Гало підтвердив, що центробанк Франції готовий суттєво розширити технічну допомогу Національному банку.

Про це він повідомив у соцмережах.

Шевченко додав, що попри першочерговість забезпечення фінансової стабільності, "ми не поставили на паузу наші прагнення з реформування фінансового сектору".

І сьогодні нарощується діяльність у межах проектів із технічної допомоги.