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В НБУ кажуть, що центробанк Франції готовий суттєво розширити їм технічну допомогу

Неділя, 26 червня 2022, 16:31 - Ілля Колдомасов

Голова НБУ Кирило Шевченко сказав, що його французький колега пан де Гало підтвердив, що центробанк Франції готовий суттєво розширити технічну допомогу Національному банку. 

Про це він повідомив у соцмережах.

Шевченко додав, що попри першочерговість забезпечення фінансової стабільності, "ми не поставили на паузу наші прагнення з реформування фінансового сектору". 

І сьогодні нарощується діяльність у межах проектів із технічної допомоги.

Економічна правда
Укр / Рус
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