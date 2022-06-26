В НБУ кажуть, що центробанк Франції готовий суттєво розширити їм технічну допомогу
Неділя, 26 червня 2022, 16:31 -
Голова НБУ Кирило Шевченко сказав, що його французький колега пан де Гало підтвердив, що центробанк Франції готовий суттєво розширити технічну допомогу Національному банку.
Про це він повідомив у соцмережах.
Шевченко додав, що попри першочерговість забезпечення фінансової стабільності, "ми не поставили на паузу наші прагнення з реформування фінансового сектору".
І сьогодні нарощується діяльність у межах проектів із технічної допомоги.