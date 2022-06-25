У РФ рекордно скоротяться продажі біопалива з деревних гранул

Через європейські санкції продаж біопалива з деревних гранул у Росії скоротяться на 80%.

Про це повідомили російському виданню РБК у профільній асоціації.

Там зазначили, що спад експортних продажів пелет очікується у липні. Оскільки з 10 липня спливає термін дозволу на ввезення російської продукції з деревини до Європи за старими контрактами. Це передбачено умовами п'ятого пакету антиросійських санкцій, який ЄС ухвалив у квітні.

Нагадуємо:

2021 року з РФ було експортовано 2,4 млн т паливних гранул на 504 млн євро, переважно до Європи. Пелети використовуються на енергоустановках та в котельнях як альтернатива вугіллю та природному газу.