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Нафтогаз: Європа більше не вірить, що Газпром надійний постачальник

Субота, 25 червня 2022, 16:18 - Ілля Колдомасов

У Нафтогазі заявили, що Європа "поховала" віру в російський Газпром як  "надійного постачальника" енергоресурсів. 

Про це йдеться у соцмережах компанії.

"Давно час, скажемо ми. Особливо враховуючи, що це змусило ЄС активно зайнятися диверсифікацією ресурсів та підготовкою до наступної зими", - зазначили там.

Раніше уповноважена Єврокомісії з енергетики Кадрі Сімсон сказала, що на даний момент у Європейському союзі 12 держав повністю або частково залишилися без газу з Росії, а поведінка Москви останніми тижнями суттєво загострила ризики.

Нагадуємо:

У середу голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA)  Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю перекриє постачання газу.

Газпром
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Економічна правда
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