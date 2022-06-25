Нафтогаз: Європа більше не вірить, що Газпром надійний постачальник

У Нафтогазі заявили, що Європа "поховала" віру в російський Газпром як "надійного постачальника" енергоресурсів.

Про це йдеться у соцмережах компанії.

"Давно час, скажемо ми. Особливо враховуючи, що це змусило ЄС активно зайнятися диверсифікацією ресурсів та підготовкою до наступної зими", - зазначили там.

Раніше уповноважена Єврокомісії з енергетики Кадрі Сімсон сказала, що на даний момент у Європейському союзі 12 держав повністю або частково залишилися без газу з Росії, а поведінка Москви останніми тижнями суттєво загострила ризики.

Нагадуємо:

У середу голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю перекриє постачання газу.