Хакери атакують українських операторів і провайдерів телекомунікацій
Субота, 25 червня 2022, 15:15 -
Хакери розповсюджують небезпечні електронні листи із темою "Безоплатна первинна правова допомога".
Про це повідомляє Держспецзв’язку.
Листи надходять з вірогідно скомпрометованої електронної адреси в домені gov.ua та мають вкладення "Алгоритм дій членів сім’ї безвісти відсутнього військовослужбовця LegalAid.rar".
Зазначений RAR-архів містить документ "Алгоритм_LegalAid.xlsm", відкриття якого в остаточному підсумку призведе до завантаження та запуску шкідливої програми.
"Зважаючи на email-адреси отримувачів електронних листів, фахівці припускають, що атака спрямована на операторів та провайдерів телекомунікацій України", - резюмували у відомстві.