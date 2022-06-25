Хакери атакують українських операторів і провайдерів телекомунікацій

Хакери розповсюджують небезпечні електронні листи із темою "Безоплатна первинна правова допомога".

Про це повідомляє Держспецзв’язку.

Листи надходять з вірогідно скомпрометованої електронної адреси в домені gov.ua та мають вкладення "Алгоритм дій членів сім’ї безвісти відсутнього військовослужбовця LegalAid.rar".

Зазначений RAR-архів містить документ "Алгоритм_LegalAid.xlsm", відкриття якого в остаточному підсумку призведе до завантаження та запуску шкідливої програми.

"Зважаючи на email-адреси отримувачів електронних листів, фахівці припускають, що атака спрямована на операторів та провайдерів телекомунікацій України", - резюмували у відомстві.