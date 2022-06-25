Падіння Bitcoin просаджує акції майнінгових компаній

Криптовалютний крах ставить майнерів біткойнів у скрутне становище, знижуючи акції їхніх компаній. Оскільки стурбовані падінням прибутку та високими фіксованими витратами інвестори продають їхні цінні папери.

Про це пише The Wall Street Journal.

У виданні зазначили, що такі публічні майнінгові компанії, такі як Riot Blockchain Inc та TeraWulf Inc у США втратили у вартості 78% та 89% відповідно. Канадська Hut 8 Mining Corp впала на 79%, а Bitfarms знизилася на 71%.

Газета пише, що після того, як Bitcoin впав до 20 тис дол, майнінг став менш прибутковим. Тому кредитори відмовляються фінансувати розвиток галузі як раніше, що змушує майнерів шукати собі кошти на це шляхом продажу активів.

За даними Arcane, майнери є одними з найбільших власників Bitcoin із загальним обсягом 800 000. У фірмі кажуть, що за перші чотири місяці 2022 року публічні майнінгові компанії продали 30% свого виробництва Bitcoin. У травні цей показник також зріс, що означає масове використання своїх резервів.

"Якщо вони будуть змушені ліквідувати значну частку цих активів, це може сприяти подальшому падінню ціни Bitcoin", - зазначив аналітик Arcane.

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Видобуток Bitcoin - це дуже капіталомісткий процес. Майнерам необхідні дорогі та потужні комп'ютери для обробки транзакцій.

Ціна Bitcoin впала приблизно до 20 000 доларів, що на 70% менше, ніж у листопаді.