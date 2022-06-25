Кабмін виділив медикам майже 800 мільйонів

Кабінет Міністрів направив на програму виділення субвенції місцевим бюджетам для підтримки системи охорони здоров’я на понад 762,5 мільйонів.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Там зазначили, що завдяки цьому буде забезпечена можливість нараховувати медичним працівникам заробітну плату на рівні 20 тис для лікарів та 13,5 тис для середнього медичного персоналу.

Нагадуємо:

Відповідне рішення про підвищення заробітних плат медикам було прийнято на початку року на виконання Указу Президента.