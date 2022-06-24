Україна має розвивати постійні маршрути для експорту, альтернативні морю – міністр

Україна та Євросоюз мають і надалі розвивати альтернативні маршрути експорту своєї продукції, аби у майбутньому запобігаючи падінню торгівлі.

Про це заявив міністр агрополітики Микола Сольський у ході робочої поїздки до Берліна.

Під час зустрічі міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір зазначив, що наразі потрібно створення не тимчасових, а постійних альтернативних маршрутів із вивезення зерна з української території.

"Чорне море у довгостроковій перспективі не можна розглядати як безпечний маршрут для України, навіть після завершення бойових дій", – підкреслив Джем Оздемір. Тому, за словами міністра, "потрібно шукати один чи кілька постійних альтернативних маршрутів".

Сольський наголосив, що росіяни цілеспрямовано знищують українські порти. "Це означає тільки одне: Україна за підтримки ЄС має і надалі розвивати альтернативні маршрути експорту своєї продукції – на постійній основі, запобігаючи падінню експортних показників", – наголосив він.

Вже за місяць через європейські порти та залізницю йтиме європейське зерно, що створить додаткове навантаження на логістику, зауважив міністр. Він ініціював зустріч із міністрами сільського господарства та міністрами інфраструктури ЄС, основними операторами, аби визначити операторів, які розширять базу європейських зерновозів.

Україні потрібно вивезти 18 млн тонн старого врожаю, і ще 60 млн тонн очікується із нового врожаю. "На внутрішнє споживання буде спрямовано 20 млн тонн, а отже, експортувати потрібно сумарно 58 млн тонн урожаю", – додав Сольський.

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Він резюмував, що у вересні–жовтні Україна зафіксує суттєве падіння обсягу посівів озимих, але зараз є час для того, аби підготуватися та зробити наступний сезон більш робочим.

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