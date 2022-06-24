За час війни кількість DDos-атак на "Укренерго" збільшилась вдесятеро

З початку повномасштабної війни "Укренерго" витримало 10-кратне збільшення DDos-атак (50 за 100 днів війни проти 5 за останні три роки), знешкодило та відбило всі інші кіберзагрози.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Впродовж понад трьох місяців війни ми відбиваємо спроби атак на нашу інфраструктуру. Кількість зафіксованих подій кібербезпеки, майже вдвічі перевищує наш звичайний стан, також за цей час ми ідентифікували 19 унікальних кіберзагроз", – сказав начальник Відділу управління подіями та інцидентами інформаційної безпеки НЕК "Укренерго" Георгій Карасюк.

Економічна правда